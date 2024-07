Brandstichting in huis Rotterdamse Denk-wethouder

AS Media

In het huis van de Rotterdamse wethouder Faouzi Achbar (Denk) heeft zaterdagavond brand gewoed, de politie gaat uit van brandstichting en doet onderzoek. De woning van de wethouder is voorlopig onbewoonbaar.

De brand brak rond 22.30 uur uit. Achbar en zijn gezin waren op het moment van de brand niet thuis. Wie de brand heeft veroorzaakt en waarom de wethouder het doelwit was, is onbekend.

De wethouder is erg geschrokken, maar maakt het volgens zijn woordvoerder naar omstandigheden goed.

'Aanval op politicus'

Serkan Soytekin, de Rotterdamse fractievoorzitter van Denk, zegt tegen de NOS het politieonderzoek af te wachten. Maar in een verklaring op X spreekt hij van "een directe aanval op de democratie en onze rechtsstaat en een misselijkmakende aanval op iemand die zich elke dag met hart en ziel inzet voor de stad".

Ook Stephan van Baarle, de fractievoorzitter van Denk in de Tweede Kamer, veroordeelt de brand. "Ik roep de autoriteiten op om alles op alles te zetten om de daders te pakken en te straffen", schrijft hij op X.

Achbar is wethouder voor Welzijn, Samenleven, Sport en Digitale Inclusie. Hij zat sinds 2018 namens Denk in de Rotterdamse raad en is sinds 2021 wethouder.