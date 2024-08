Inspectie: bedrijven beschermen personeel niet goed tegen gevaarlijke stoffen

Bedrijven moeten meer aandacht besteden aan het beschermen van personeel dat met gevaarlijke stoffen werkt. Die conclusie trekt de Arbeidsinspectie in een nieuw rapport. In het rapport , dat twee weken geleden verscheen, stelt de inspectie onder meer dat werkgevers niet genoeg algemene, preventieve maatregelen nemen.

De afgelopen vier jaar voerde de Arbeidsinspectie (her)inspecties uit bij honderden bedrijven uit tientallen sectoren. Daarbij werd gekeken hoe de bedrijven omgaan met bijvoorbeeld het reinigen van tankauto's, dieselmotoremissie, de productie van lijm en het vrijkomen van lasrook en houtstof. Het gaat om stoffen die kanker kunnen veroorzaken, genen beschadigen of schadelijk zijn voor de voortplanting.

Onvoldoende kennis

Per sector varieerde het aandeel van bedrijven waar de inspectie moest ingrijpen tussen de 55 en 87 procent. Er was niet genoeg aandacht voor relatief simpele maatregelen.

Kortetermijndenken

Uiteindelijk is de werkgever verplicht om de gezondheidsrisico's van de gevaarlijke stoffen in te schatten, zegt Erwin Gorissen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) tegen Trouw. "Maar als een werkgever dat niet doet, hangt er vaak geen sanctie aan." Daardoor maken veel bedrijven geen risicoanalyse.

Gorissen zegt verder tegen de krant dat dit vooral een financiële afweging is. Logischerwijs kunnen gezondheidsrisico's eerder worden ontdekt als de gezondheid van werknemers preventief wordt gecontroleerd. "Maar het probleem daarbij is dat de werkgever bepaalt waar naar gekeken wordt", legt Gorissen uit. "Een uitgebreide check kost meer geld, dus laten veel bedrijven hun werknemers alleen wegen of hun bloeddruk meten."