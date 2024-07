Zwemmer Corbeau wint verrassend brons op 200 meter schoolslag

Zware dobber

Corbeau was in Parijs de enige zwemmer die zowel in de finale van de 100 als de 200 meter schoolslag stond. In de race over twee banen eindigde hij maandag als achtste. Die klassering was een zware dobber voor de in het Amerikaanse Santa Cruz opgegroeide schoolslagspecialist. In de series tikte hij aan in 59,04, een tijd die in de finale goed zou zijn geweest voor een zilveren medaille.