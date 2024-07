Van den Hoogenband na eerste Nederlandse medailles: 'Niet opgelucht, maar trots'

Slapen deed hij er niet minder om, maar ook chef de mission Pieter van den Hoogenband is blij dat de Nederlandse medailledroogte vanmiddag ten einde is gekomen.

Na vier dagen zonder succes begon er namelijk heel voorzichtig wat gemor te klinken. Sinds de Spelen van 1988 in Seoel duurde het nooit zo lang tot er een medaille werd gewonnen door een Nederlandse sporter.

Is Van den Hoogenband opgelucht dat de roeiers (goud voor de mannen dubbelvier, zilver voor de vrouwen dubbelvier) de ban braken? "Nee, ik ben niet zo zeer opgelucht. Ik heb eerder een gevoel van trots. En bewondering. We hebben een geweldige roeiploeg: we zijn echt een roeiland geworden."