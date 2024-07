ANP

NOS Nieuws • vandaag, 15:46 Half miljard schade bij Delta Airlines door Crowdstrike-storing

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Airlines heeft financieel flink last gehad van de storing bij Crowdstrike. De schade is in vijf dagen op gelopen tot een half miljard dollar, zei topman Ed Bastian vandaag tegen nieuwszender CNBC. Delta gaat Crowdstrike daarom voor de rechter slepen.

Het gaat volgens Bastian niet alleen om verloren omzet, omdat veel vliegtuigen niet of met veel vertraging vertrokken. "Het gaat ook om tientallen miljoenen per dag voor compensatie en hotels voor onze reizigers."

Bastian stak bij CNBC zijn ongenoegen over de storing niet onder stoelen of banken: "Als je toegang hebt tot de systemen van Delta, dan moet je alles eerst uitvoerig testen. Dit is een kritieke operatie van 24 uur per dag. Zeggen dat er een bug is, kan gewoon niet."

Ook richt Bastian zijn pijlen op Microsoft. "Dit is waarschijnlijk het meest kwetsbare computersysteem. Wanneer heb jij voor het laatst van een grote uitval bij Apple gehoord? Ik heb veel respect voor Microsoft, maar ze moeten wel zorgen dat het werkt. Wij dachten dat we met Microsoft en Crowdstrike het beste in huis hadden. Maar het is zó geïntegreerd, dat wij 40.000 servers handmatig hebben moeten resetten."

Wake-upcall

De topman spreekt van een wake-upcall door de mondiale Crowdstrike-storing: "Als je dit soort techbedrijven ziet. Ze maken enorme winsten en praten alleen maar over groei. Maar leveren ze ook exceptionele diensten aan hun klanten? Ik kan je zeggen dat ze dat niet leveren."

Op de vraag of Crowdstrike zelf al compensatie heeft aangebonden, is Bastian kort: "Niets. Gratis advies om ons te helpen."

De internationale computerstoring raakte 8,5 miljoen computers, meldde Microsoft. Dat zou gaan om 1 procent van alle Windows-machines. Een fout in een automatische update van de beveiligingssoftware Crowdstrike zorgde wereldwijd voor storingen van het besturingssysteem. Wereldwijd kwamen banken, winkels, vliegvelden en ziekenhuizen in de problemen.

De hele wereld zag en voelde de gevolgen van één simpele update van nota bene een cyberbeveiligingsbedrijf:

5:52 Computerstoring leidt wereldwijd tot problemen