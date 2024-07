NH Nieuws De duikers met in het midden Cees Meeldijk

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 14:29 Duikers vinden na 54 jaar wrak van verdwenen viskotter TX26: 'Kippenvel'

Duikers hebben na bijna 54 jaar het wrak teruggevonden van de viskotter TX26. De Texelse kotter verging op 18 november 1970 bij stormachtig weer op de Noordzee. Er werd, behalve het lichaam van een van de bemanningsleden, nooit iets teruggevonden. Maar nu is er zekerheid over waar de TX26 gezonken is, meldt NH.

"We hebben net de nabestaanden ingelicht. Kippenvel. Het is echt bizar als je de familie na al die jaren kunt vertellen waar hun geliefden gebleven zijn; ze rust kunt geven", zegt Cees Meeldijk van de stichting Onderzoek Maritiem Vermisten. "Daar doe je het voor."

Het wrak van de TX26 werd deze week door Meeldijk en zijn collegaduikers van de stichting aangetroffen op 43 zeemijlen (bijna 80 kilometer) ten westen van Texel. Meeldijk zegt dat bij de zoektocht de modernste technieken zijn ingezet, zoals sonarapparatuur, onderwaterfotografie en de nieuwste hydrografische kaarten van de Koninklijke Marine.

Die technieken werden gecombineerd met meer traditioneel archiefonderzoek in het Nationaal Archief in Den Haag. Na lang zoeken wist Meeldijk een 'wrakpuntje' op de kaart te ontwaren dat overeenkwam met eerdere informatie over de laatste positie van het schip.

Het duikteam trof de kotter aan op dertig meter diepte:

0:31 Verdwenen viskotter TX26 na 54 jaar teruggevonden, opluchting voor nabestaanden

Op basis van het onderzoek kon de stichting dus het wrak van de TX26 vinden, dat op zo'n dertig meter diepte ligt. Daarnaast heeft Meeldijk een idee van wat er is gebeurd tijdens het stormachtige weer in die novembernacht. De vijfkoppige bemanning van de relatief kleine kotter bleek niet opgewassen tegen de hoge golven.

Geen antwoord

Net als bij eerdere wrakken die de stichting vond, blijft de TX26 op de zeebodem liggen. Wel hebben de duikers een aantal voorwerpen van de kotter meegenomen, zoals een patrijspoort. Die is overhandigd aan Bert Visser. Zijn toen 15-jarige broer Bouke was op 18 november 1970 aan boord.

"Het was 17.30 uur, net voor het avondeten, toen een buurman het aan mijn ouders vertelde. We moesten daarna meteen naar bed", aldus Visser.

Hij kreeg net als de andere nabestaanden al die jaren geen antwoord op de vraag hoe het schip was vergaan. Afscheid nemen kon niet en hij had al die tijd ook geen idee waar het schip was gezonken.

Duikteam Lamlash Noordzeeduiken De cijfers op de zijkant van het wrak van de TX26

Nu het wrak is teruggevonden, heeft Visser antwoord op die vragen.

Meer wrakken

De TX26 was niet het enige schip waar Meeldijks stichting naar op zoek was. In de Noordzee liggen nog veel meer wrakken en zijn er nog tal van nabestaanden die willen weten waar hun geliefden zijn gebleven.

Meeldijk verwacht deze week nog met meer informatie te komen over twee andere verdwenen schepen.