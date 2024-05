Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten De vermiste kotter UK 58

Duikers die vermiste kotter zoeken, vinden ander wrak

Duikers die zochten naar een bijna zestig jaar vermiste Urker kotter, zijn gisteren op een ander, nog onbekend wrak gestuit. "Goed nieuws en slecht nieuws", zegt Cees Meeldijk, voorzitter van Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten.

De onderzoekers zochten naar de UK58, een kotter die in januari 1966 van de radar verdween. Het schip en de vijf bemanningsleden zijn nooit teruggevonden. Wat er gebeurd is, is nog altijd onduidelijk. "Dat was altijd een groot vraagteken", zegt Willem Foppen, nabestaande van twee opvarenden, in Met het Oog op Morgen.

"Het was die week goed weer. Dus er was geen storm in het spel. Het vermoeden is altijd geweest dat ze of zijn overvaren of dat ze zijn vast blijven zitten met de netten, en dat daardoor het schip ondergetrokken is."

In Stavoren, waar een van de bemanningsleden vandaan kwam, ging ook een andere theorie rond, schrijft Omrop Fryslân.

"Onder andere dat ze misschien ontvoerd zouden zijn door Russen. Dat is in het leven gekomen doordat ze een paar weken voordat ze zijn vergaan bijna een aanvaring hebben gehad met een Russisch schip. De moeder kon niet accepteren dat haar zoon misschien dood was en dit verhaal is daarom altijd in leven gebleven", verklaart Foppen.

Wrak

Nabestaanden van de bemanningsleden schakelden uiteindelijk de stichting in om decennia later alsnog antwoorden te krijgen. De duikers wisten dankzij onder meer archief- en sonaronderzoek al dat er een wrak ten noorden van Vlieland lag dat sterk op de kotter leek.

Cees Meeldijk De Stichting Onderzoek Maritiem Vermisten zoekt binnenkort opnieuw naar de kotter

Gisteren was de expeditie. "Maar de duikers zagen letterlijk geen hand voor ogen", zegt Cees Meeldijk. "Dan kun je ook geen identificatie doen. Het voelde ook niet veilig. Je moet helder water hebben om zo'n wrak goed te kunnen identificeren."

Ten zuiden van de veronderstelde locatie van de UK 58 was het zicht wel goed en gingen de duikers het water in. Daar vonden ze een ander, onbekend wrak. "Ze hebben een schets gemaakt en het schip is opgemeten," zegt Meeldijk. "Met deze gegevens kunnen we in de archieven onderzoek doen om te kijken om welk schip het gaat."

Opnieuw zoeken

Deze zomer gaan duikers opnieuw proberen het wrak van de UK 58 te bereiken. Foppen: "Hopelijk kunnen we dan eindelijk het boek sluiten. Dat we weten dat het schip inderdaad is vergaan."