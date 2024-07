Italian State Forestry Corps Een foto gemaakt met een webcam van een beer in Trentino

NOS Nieuws • gisteren, 23:07 Moederbeer die toerist aanviel in Italië gedood, zorgen om welpen

De beer die eerder deze maand een Franse toerist aanviel bij het Gardameer in Noord-Italië, is ondanks protesten van dierenrechtenactivisten gedood. Volgens de autoriteiten was de berin gevaarlijk en was ze de afgelopen tijd ook betrokken bij zeker zes andere incidenten.

Dierenrechtenorganisaties zijn verontwaardigd en ook de Italiaanse minister van Milieu Gilberto Pichetto Fratin is kritisch: "Het doden van individuele beren is geen oplossing".

De aanval op de toerist was in de buurt van de plaats Dro, zo'n 10 kilometer ten noorden van het Gardameer. De beren in deze regio waren uitgestorven maar zijn daar in het kader van een Europees project in 1999 opnieuw uitgezet. "Vandaag ervaren we de gevolgen van een onzorgvuldige fout die is gemaakt om beren te exploiteren voor toerisme", zei Pichetto Fratin.

DNA-onderzoek

De 43-jarige Franse toerist raakte gewond aan zijn armen en benen. Na DNA-onderzoek bleek dat hij was gebeten door Kj1. De 22-jarige bruine berin was met drie welpjes die ze mogelijk wilde verdedigen.

Het bevel om de berin af te maken werd gegeven door president van de provincie Trentino Maurizio Fugatti. Volgens een internationale organisatie voor dierenbescherming werd het 's nachts uitgevaardigd zodat het onmogelijk was om uitstel aan te vragen.

Een advocaat van de organisatie zegt tegen persbureau Reuters dat het doden van de bruine beer haar drie welpen "in ernstige moeilijkheden" brengt. Dierenrechtengroep Leal zegt dat "de weesjes het slachtoffer kunnen worden van roofdieren".

AFP Berin JJ4 werd verdoofd en gevangen, nadat ze vorig jaar een jogger doodde

De bruine beer is een beschermde diersoort in Italië. Alleen agressieve beren mogen worden gevangengenomen, verplaatst en indien nodig doodgemaakt. Toch heeft het parlement van Trentino onlangs een wet goedgekeurd die het doden van acht beren per jaar toestaat. Naar schatting leven er zo'n honderd beren in Trentino.

De president van de provincie zegt dat de wet bedoeld is om de bevolking te beschermen tegen de groeiende berenpopulatie. Vorig jaar raakte een jogger bij een beeraanval in de regio dodelijk verwond. De beer, JJ4, had in 2020 ook al een vader en zoon aangevallen die aan het wandelen waren. Zij overleefden de aanval wel.

Dierenactivisten wisten te voorkomen dat JJ4 werd afgemaakt. De beer is wel gevangengenomen en wordt binnenkort naar een dierentuin in Duitsland gebracht.