AFP Een foto gemaakt met een webcam van een beer in Trentino

NOS Nieuws • vandaag, 17:57 Beer bij Gardameer verwondt Franse toerist

Bij het Gardameer in Noord-Italië is vanmorgen een toerist tijdens een wandeling in een bos aangevallen door een beer. Het slachtoffer, een 43-jarige Fransman, raakte gewond aan zijn ledematen.

Mogelijk gaat het om de vrouwtjesbeer die vorige week vijftien kilometer noordelijker met drie jongen is gezien. Boswachters hebben geprobeerd het dier uit de nabijheid van bewoond gebied te verjagen.

De man werd vanmorgen rond 07.00 uur aangevallen. Hulpverleners waren kort daarna ter plekke. Het is onduidelijk of de man zelf 112 had gebeld. Hij is met verwondingen aan armen en benen met een helikopter naar een ziekenhuis in Trento gebracht.

De aanval was in de buurt van de plaats Dro, in de regio Trentino, zo'n tien kilometer ten noorden van het Gardameer. De beren in deze regio waren uitgestorven maar zijn daar in het kader van een Europees project in 1999 opnieuw uitgezet.

Vorig jaar raakte een jogger bij een beeraanval in dezelfde regio dodelijk gewond. Dezelfde beer had in 2020 ook al een vader en zoon aangevallen die aan het wandelen waren. Zij overleefden de aanval wel. Dierenactivisten wisten te voorkomen dat het dier werd afgemaakt. De beer wordt waarschijnlijk naar een dierenpark in Duitsland overgebracht.