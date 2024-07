Ministerie laat deadline vallen voor stikstofplannen provincies

Politiek verslaggever Ewoud Kieviet:

"Er is aan de ene kant veel positivisme onder boeren: er is eindelijk een minister van de Boer Burger Beweging, die misschien de zaak wat meer van hun kant bekijkt. Aan de andere kant, omdat die plannen van provincies er nog niet komen, blijft de onzekerheid nog langer of er iets met een boerderij van een boer moet gebeuren: moet die weg of moet het aantal dieren verminderen?

In de provincies zijn tien van de twaalf bestuurders die over landbouw gaan van de BBB, en ook de minister is van die partij. Je zou dus kunnen denken dat die elkaar wel kunnen vinden. De partij hoopt dat er iets aangepast kan worden aan de stikstofplannen, dat toch vanuit Brussel iets meer coulance kan komen. Maar ook bij die provinciebestuurders hoor je geklaag over het geld dat er nu niet voor de plannen is."