ANP

In samenwerking met Oost NOS Nieuws • vandaag, 08:30 Oud-rijschoolhouder krijgt gebiedsverbod van burgemeester Enschede

Een oud-rijschoolhouder uit het Gelderse Neede is niet meer welkom in de buurt van het examencentrum van het CBR in Enschede. De burgemeester van de stad, Roelof Bleker, heeft hem een gebiedsverbod opgelegd.

Het CBR moest enkele weken geleden drie rijexamens afbreken, nadat de voormalig rijschoolhouder achter lesauto's aan was gereden. Het was niet de eerste keer dat dit gebeurde. Vorig jaar annuleerde het CBR alle rijexamens voor enkele dagen al eens om diezelfde reden. In totaal werden toen 181 kandidaten gedupeerd, meldt RTV Oost.

Het achtervolgen van lesauto's doet de man naar eigen zeggen omdat hij vermeende misstanden bij het CBR aan de kaak wil stellen. Zo zouden examinatoren de kandidaten van vrouwelijke instructeurs bevoordelen en daarmee andere rijschoolhouders en kandidaten oneerlijk behandelen.

'Naar een andere CBR-locatie'

De oud-rijinstructeur heeft een eigen website waarop hij deze "misstanden" en namen van CBR-medewerkers publiceert. Via die website laat de man nu weten het niet eens te zijn met de beslissing van de Enschedese burgemeester. Hij zegt zich aan het gebiedsverbod te zullen houden, maar wel "de randjes op te zoeken".

Ook geeft hij aan zijn strijd tegen de vermeende misstanden bij het CBR niet op te geven. De kans is aanwezig dat hij zijn werkterrein verlegt naar Deventer, Arnhem, Rijswijk of een andere CBR-locatie in de omgeving, zo kondigt hij aan in een artikel. Ook zal hij officieel bezwaar aantekenen tegen het gebiedsverbod.

Eerder werd de oud-instructeur al door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 50 euro met een proeftijd van één jaar. Dat moest er volgens de rechter voor zorgen dat de man geen CBR-medewerkers meer lastig zou vallen. Diezelfde dag dook hij weer op bij het CBR in Enschede.