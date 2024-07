CBR annuleert opnieuw rijexamens Enschede na intimidatie door oud-rijschoolhouder

'Examinatoren naar huis gevolgd'

Het CBR spande vorig jaar een rechtszaak aan tegen de man. De rechter oordeelde toen dat hij per direct moest stoppen met het belagen van medewerkers, op straffe van een dwangsom van 100.000 euro. Toch ging het weer mis. In oktober 2023 liet de organisatie in Enschede drie dagen lang alle rijexamens niet doorgaan vanwege achtereenvolgende intimiderende acties van de oud-rijschoolhouder. Examinatoren werden zelfs naar huis gevolgd, vertelde een woordvoerder toen.

De man heeft een website waarop hij de vermeende misstanden van de organisatie beschrijft. Op die site deelt hij ook privégegevens van CBR-medewerkers. Vanochtend stond hij opnieuw voor de rechter: ditmaal vanwege een strafbaar feit dat hij in 2022 pleegde. Het CBR had hem destijds de toegang tot het examenterrein in Enschede verboden, maar in maart van dat jaar was hij daar toch.