Olympische schermster Hafez onthult: 'Ben zeven maanden zwanger'

De Egyptische schermster Nada Hafez heeft na haar uitschakeling bij het schermen onthuld dat ze al zeven maanden zwanger is. De 26-jarige Hafez had in de eerste ronde gewonnen, maar verloor haar wedstrijd voor een plek bij de laatste acht.

Toch was de Egyptische dolgelukkig. Op Instagram maakte ze bekend dat ze in verwachting is. "Wat voor jou lijkt op twee spelers op het podium, waren er eigenlijk drie! Ik was het, mijn concurrent, en mijn kleine baby die nog in onze wereld zal komen!", schrijft de aanstaande moeder.