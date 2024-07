Formule 1-coureur Sainz stapt over van Ferrari naar Williams

De Spaanse Formule 1-coureur Carlos Sainz rijdt in 2025 en 2026 voor de renstal van Williams. De 29-jarige coureur komt over van Ferrari.

Daarmee doet Sainz een flinke stap terug. Ferrari is momenteel het derde team in de WK-stand voor constructeurs, Williams staat negende en voorlaatste. Eerder dit jaar werd al bekend dat Sainz moet vertrekken bij Ferrari om plaats te maken voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Sainz kwam in zijn loopbaan tot drie Grand Prix-zeges en stond 23 maal op het podium. Momenteel staat hij op de vijfde plaats in de strijd om de wereldtitel.

Sainz' meest recente zege was die van Australië, de derde Grand Prix van deze jaargang. Hij won Down Under tien dagen nadat hij aan zijn blindedarm was geopereerd. Dit jaar stond hij in totaal vijfmaal op het podium.