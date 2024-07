Djokovic is Nadal de baas in tenniskraker in Parijs

Novak Djokovic (1) heeft zich op de Olympische Spelen in Parijs geplaatst voor de achtste finales. De Servische tennisser won op de banen van Roland Garros de kraker tegen Rafael Nadal vrij probleemloos met 6-1, 6-4.

Nadal strooide aanvankelijk met fouten en werd compleet van de baan geveegd. Pas bij een 1-6, 0-4 stand liet Nadal zijn klasse zien. Hij won vier games op rij en de fans gingen er even goed voor zitten. Twee games later was het echter alsnog gedaan.