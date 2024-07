ANP Politie in Antwerpen ter illustratie

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 11:37 Rotterdammer vast voor poging doodslag na vlucht voor politie met kind in auto

Een 30-jarige man uit Rotterdam is vannacht in Antwerpen opgepakt na een lange politieachtervolging. Tijdens de rit van zo'n 60 kilometer reed de man gevaarlijk terwijl een vrouw en kind van 5 bij hem in de auto zaten, schrijft de politie. Ook reed hij in op een politieauto.

Agenten wilden hem bij Prinsenbeek (gemeente Breda) laten stoppen voor een algemene verkeerscontrole. De Rotterdammer sloeg echter op de vlucht. Waarom hij dat deed, is nog onduidelijk.

De man haalde tijdens zijn vlucht onder meer rechts in en reed over de vluchtstrook. In Antwerpen wist de bestuurder nog een wegblokkade te omzeilen. Even later stopte hij toch. "Hij zag kennelijk geen andere optie meer met de Nederlandse en de Belgische politie achter hem aan", vertelt een politiewoordvoerder aan Omroep Brabant.

Poging tot doodslag

In Antwerpen reed hij nog in op een politieauto waar agenten in zaten, zegt een woordvoerder tegen de omroep. Hij wordt daarom onder meer verdacht van poging tot doodslag.

Omdat hij zich op Belgisch grondgebied bevond, is hij door de Belgische politie aangehouden. Een wijkagent van Etten-Leur schrijft op sociale media dat agenten zich ter plekke over het kind en de moeder hebben ontfermd.