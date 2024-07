VRPress

NOS Nieuws • vandaag, 06:24 Oranje brievenbussen verdwijnen op steeds meer plekken

Een kaartje of brief per post versturen: we doen het steeds minder. Door heel Nederland worden daarom oranje brievenbussen van PostNL weggehaald. In totaal gaat het om zo'n 300 van de circa 11.000 bussen.

Vanaf vandaag worden aankondigingsstickers geplaatst op de bussen die gaan verdwijnen, eind augustus worden de eerste brievenbussen verwijderd in Noord-Holland, Friesland en Groningen.

Hoewel hierdoor in bijvoorbeeld het Friese dorp Sweagerbosk de enige brievenbus verdwijnt, zegt PostNL goed na te gaan op welke plekken de bussen niet of nauwelijks worden gebruikt. "Als er bijna niks in zo'n bus zit, kost het alleen maar tijd en geld", zegt een woordvoerder.

Wel wordt overal rekening gehouden met de Postwet: PostNL is verplicht om brieven binnen een afzienbare tijd op te halen en te bezorgen. Het bedrijf kijkt daarom goed naar de locatie bij het verwijderen van brievenbussen.

Dat betekent dat er in woonwijken met meer dan 5000 inwoners altijd een brievenbus staat binnen een straal van een kilometer. In wijken met minder dan 5000 inwoners staat er altijd een brievenbus binnen een straal van 2,5 kilometer.

Een beetje oldskool

Toch blijft er kritiek op het weghalen. Yad Amin (27) vertelt dat ze regelmatig kaartjes per post verstuurt. "Soms handgeschreven en met postzegel, soms via Hallmark of Greetz. Ik vind het leuk dat het heel persoonlijk is. Als ik fysiek een kaart koop, vind ik het leuk om er bijvoorbeeld stickers in te plakken of er dingen in te tekenen", vertelt ze.

"Ik vind het soms ook leuk om zelf kaarten te maken. Ik ben er niet heel goed in, maar voor speciale gelegenheden vind ik het persoonlijker. Het is mijn manier om iemand te laten weten dat ik aan diegene denk. Vaak voor gelegenheden, maar af en toe doe ik het ook zomaar om een vriendin te laten weten dat ze veel voor mij betekent of dat ik trots op haar ben. Het is een beetje oldskool, dat vind ik er leuk aan."

Amin merkt dat veel van haar leeftijdsgenoten minder bezig zijn met fysieke post. "Ik vind het jammer dat er daardoor meer brievenbussen verdwijnen, vooral als ik denk aan ouderen."

Jammer

Ook op sociale media laten mensen onder nieuwsberichten over de brievenbussen weten dat ze het jammer vinden dat ze uit het straatbeeld verdwijnen. Volgens veel mensen is het leuk om een kaartje in de brievenbus te krijgen.

Zo schrijft iemand: "Oplossing? Vaker een kaartje sturen naar opa, oma, moeder, vader, oom, tante, broer, zus, vriend en vriendin of kleinkind. Ik word nog altijd blij van een kaartje. Alleen al voor de moeite die men neemt".

Ook uiten mensen hun zorgen over ouderen. Iemand schrijft op Facebook: "Het moet niet gekker worden hoor. De mensen die geen mail of WhatsApp-appjes kunnen versturen worden op deze manier ook gestraft". En: "Belachelijk, er zijn nog zoveel mensen/ouderen die geen computer hebben die er wel gebruik van moeten maken".

PostNL benadrukt dat er goed wordt overlegd met gemeenten en ouderenbonden. "Op plekken waar mensen veel fysieke post versturen, zoals in de buurt van ziekenhuizen of zorginstellingen, blijven ze staan", zegt PostNL. "We doen dit al 225 jaar, dus we weten uit ervaring hoeveel er in elke brievenbus terechtkomt."

Meer pakketautomaten

Veel brievenbussen mogen dan verdwijnen, er is juist een toename van het aantal pakketautomaten op straat. Het postbedrijf ziet een enorme verschuiving naar het versturen van pakketjes. In veel van die automaten zit ook een gleuf voor brieven.

"Mensen kunnen op hun eigen moment kiezen wanneer ze een pakket of brief ophalen of brengen. Dat kan natuurlijk ook bij sommige winkels, maar door de openingstijden is dat soms beperkt. De automaten maken het makkelijker en daar wordt goed gebruik van gemaakt. Ze staan op strategische plekken en komen bijvoorbeeld ook in dorpen."

Door de verschuiving van brieven naar pakketten is het volgens het postbedrijf moeilijk om te zeggen wat het weghalen van de brievenbussen oplevert. Op deze manier probeert PostNL met de consument mee te veranderen. "Mensen hoeven niet bang te zijn dat alle brievenbussen verdwijnen, want er blijven er ook heel veel staan."