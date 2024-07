Treinverkeer Amersfoort weer opgestart na uitlopen 2 weken werkzaamheden

Na twee weken van werkzaamheden rijden er vanaf vandaag weer treinen rond station Amersfoort. Vanochtend was er eerst nog sprake van een storing waardoor de dienstregeling later op gang kwam dan gepland. De NS verwacht dat er na 09:15 uur geen verdere vertragingen zullen zijn.

Vanaf vandaag moet alles in de richtingen Amsterdam, Zwolle en Deventer weer volgens het boekje rijden. Het blijft nog wel opletten voor reizigers, want op andere trajecten gaan de werkzaamheden nog door. Reizigers tussen Utrecht en Amersfoort moeten via Hilversum reizen. Op het traject Amersfoort-Ede-Wageningen rijden de komende weken bussen.