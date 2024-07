Kanovaarster Wegman loopt olympische finale kajakslalom op 0,13 seconde mis

Kanovaarster Martina Wegman heeft de olympische finale van het kajakslalom net niet gehaald. In de halve finales werd ze dertiende, terwijl een plek bij de eerste twaalf nodig was om de eindstrijd te halen. Ze kwam 0,13 seconde tekort.

Wegman oogde direct na haar race ontevreden. Ze bleef hangen in walsend water en verloor daar meerdere seconden. Daarnaast liep ze in totaal vier strafseconden op bij twee paaltjes.

De 35-jarige Wegman deed drie jaar geleden voor het eerst mee aan de Olympische Spelen. In Tokio werd ze zevende, in Parijs hoopte ze op meer.

Er zijn meerdere disciplines in het kanovaren, waaronder de slalom in de kajak of de kano. Het grootste verschil zit in de peddels. Kanoërs hebben een enkelbladige peddel, kajakkers een dubbelbladige peddel.