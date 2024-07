Rugbyers bezorgen Frankrijk eerste goud, tweevoudig kampioen Fiji onttroond in finale

Frankrijk heeft zijn eerste gouden plak op de Olympische Spelen van Parijs te pakken. Het gastland won in de finale van het rugbytoernooi met 28-7 van Fiji.

De eilandengroep had tot de finale in het volgepakte Stade de France nog nooit een wedstrijd verloren sinds de sevens-variant in 2016 olympisch werd. Op de vorige twee edities van de Zomerspelen leverde dat goud op, de enige twee olympische titels ooit voor Fiji.