Parachutist omgekomen op Texel, parachute raakte in de knoop

Het slachtoffer is nog niet geïdentificeerd, maar de politiewoordvoerder zegt vrijwel zeker te weten dat het om een Nederlandse man gaat. De familie van het slachtoffer was aanwezig op het vliegveld en heeft het ongeluk zien gebeuren.

'Zeer ervaren parachutist'

De eigenaar van Paracentrum Texel Jan Boyen Rienks zei vlak na het ongeval tegen NH Nieuws dat het slachtoffer een zeer ervaren parachutist was. "Hij kwam zo'n drie tot vier keer per jaar bij ons als gastspringer", vertelde hij aan de regionale omroep.

Rienks was zelf de piloot van de fatale vlucht. "Het was een mooi mens. In de hele springwereld had hij heel veel vrienden", zegt hij tegen NH Nieuws.