Buitenlandse militair zwaargewond geraakt bij parachutesprong op Texel

Een buitenlandse militair is vanmiddag zwaargewond geraakt bij een parachutesprong op Texel. Dat bevestigt de Koninklijke Marechaussee aan de NOS. Het is nog niet duidelijk uit welk land de militair komt.

Omdat het gaat om een buitenlandse militair, is het nog niet bekend of het ging om een oefening of een recreatieve sprong. De Nederlandse Defensie is namelijk niet betrokken bij alle buitenlandse oefeningen.