Reuters Huang Yuting en Sheng Lihao tijdens de finale

NOS Sport • vandaag, 11:27 Eerste olympisch goud in Parijs is voor Chinees schuttersduo Yuting/Lihao

Op de eerste dag van de Olympische Spelen in Parijs zijn de eerste van ruim 5.000 geproduceerde medailles verdeeld. Het Chinese schuttersduo Huang Yuting/Sheng Lihao won goud op het onderdeel 10 meter luchtgeweer voor gemengde teams.

De twee werden in 2022 al wereldkampioen. Yuting herhaalde dat kunstje vorig jaar samen met landgenoot Yang Haoran.

In de finale waren Yuting en Lihao te sterk voor de Zuid-Koreanen Keum Jihyeon en Park Hajun. Het brons was voor de Kazachen Alaxandra Le en Islan Satpajev. Zij versloegen de Duitsers Anna Janssen en Maximilian Ulbrich in de troostfinale.

China is door het winnen van het goud ook de eerste leider van het medailleklassement. De Chinezen wonnen bij de vorige Spelen in Tokio in totaal 38 gouden medailles. Daarmee eindigde het land als tweede in de medaillespiegel achter de Verenigde Staten (39 keer goud).

Meer dan 5.000 medailles

Voor de Olympische en Paralympische Spelen zijn er in totaal 5.084 medailles gemaakt. Zo'n 2.600 medailles worden de komende tijd verdeeld over 329 onderdelen in 32 sporten bij de Olympische Spelen. De gouden medaille is niet helemaal van goud, maar van zilver met een laagje (6 gram) goud.

Elke medaille bevat ook 18 gram ijzer dat ooit onderdeel was van de Eiffeltoren. Het ijzer komt uit oude onderdelen van het iconische bouwwerk, die tijdens renovaties zijn vervangen en sindsdien zijn bewaard.

0:55 Zo zien de - streng bewaakte - olympische medailles eruit