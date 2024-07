ANP

NOS Nieuws • vandaag, 18:49 Lhbti-datingapp Grindr schermt olympisch dorp af van buitenwereld

Grindr-profielen binnen het olympisch dorp zijn afgeschermd van de buitenwereld. De lhbti-datingapp heeft dat besluit genomen om lhbti-atleten in bescherming te nemen. Het platform probeert te voorkomen dat kwaadwillenden de seksuele geaardheid van atleten die in de kast zitten, openbaren.

Mensen die zich buiten het olympisch dorp bevinden kunnen de datingapp nu niet meer gebruiken om online te gaan 'verkennen' binnen het olympisch dorp en zo matches te vinden. Normaal gesproken kunnen gebruikers via de 'explore here'-functie op zoek gaan naar een match op een zelfgekozen locatie. Wie dit nu in het olympisch dorp probeert, krijgt te zien dat er geen profielen beschikbaar zijn.

Vanuit het olympisch dorp kun je zelf wel op zoek gaan naar matches in de buurt. Om lhbti-atleten verder in bescherming te nemen kunnen Grindr-gebruikers in het dorp berichten verwijderen na ze verstuurd te hebben en kunnen er binnen de app geen screenshots van media gemaakt worden.

Nadat iemand de beperkte Grindr-functies had ontdekt en op X had gedeeld, bevestigde de datingapp het nieuws via een persbericht. "Als sporters in de kast zitten of uit een land komen waar het gevaarlijk of illegaal is om lhbti'er te zijn, kan het gebruik van Grindr hen in gevaar brengen." Sommige atleten komen uit landen waar homoseksualiteit strafbaar is.

Tijdens de Olympische Spelen van 2016 in Brazilië gebruikte een Amerikaanse journalist Grindr om de seksuele geaardheid van lhbti-sporters ongevraagd te openbaren. Hij deed zich online voor als homo, regelde een aantal dates en schreef een artikel over wie zijn matches waren. Na veel kritiek werd het artikel offline gehaald. Tijdens de Olympische Winterspelen van 2022 in China nam de datingapp daarom vergelijkbare voorzorgsmaatregelen.

Jacht op homovoetballer

Het afschermen van de olympische Grindr-profielen is geen makkelijke maar wel een begrijpelijke beslissing, zegt de Nederlandse John Blankenstein Foundation, een stichting die opkomt voor acceptatie van homo's en lesbiennes in de sport. Voorzitter Karin Blankenstein zegt ook dat de datingapp de verantwoordelijkheid ook bij de sporters had kunnen leggen, maar dat die zich misschien niet bewust zijn van mogelijk slechte intenties van anderen.

Ze benadrukt dat media graag over lhbti-sporters schrijven, maar dat de keuze voor een coming-out moment toch echt bij de persoon zelf hoort te liggen. "Er wordt bijvoorbeeld al jaren jacht gemaakt op dé homovoetballer, nieuws waar de hele wereld bovenop zal duiken. Daar moet je sporters toch een beetje tegen beschermen."

Volgens de website Outsport doen er deze zomer 175 lhbti-atleten mee aan de Olympische Spelen. In totaal doen er meer dan 10.000 atleten mee.