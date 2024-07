AFP Twee patiënten met de ziekte van Alzheimer in een verzorgingshuis in de Franse plaats Dax

NOS Nieuws • vandaag, 18:36 • Aangepast vandaag, 18:43 Alzheimermedicijn voorlopig niet op de Europese markt

Het Europees Medicijnagentschap in Amsterdam laat een mogelijk geneesmiddel tegen alzheimer voorlopig niet toe op de Europese markt. De risico's bij gebruik van van het medicijn Lecanemab zijn groter dan een mogelijk positief effect, concludeert het geneesmiddelenbureau na onderzoek. Zo is er een kans dat mensen een hersenbloeding krijgen na het nemen van het medicijn.

Lecanemab is ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Biogen en het Japanse Eisai. Het middel werd vorig jaar toegestaan in de Verenigde Staten, Japan en China en het wordt in die landen gebruikt bij de behandeling van een kleine groep patiënten, die het eerste stadium van de ziekte hebben.

Het medicijn kan bij deze groep een schadelijk eiwit in de hersenen opruimen en het verdere verloop van de ziekte met enkele maanden vertragen, zeggen de betrokken farmaceuten.

Hoop blijft

Belangenvereniging Alzheimer Nederland is teleurgesteld maar respecteert het besluit om het middel hier niet toe te laten. "Hoewel wij samen met veel mensen met alzheimer wachten op een geneesmiddel, is behoefte aan een medicijn geen legitimatie voor toelating van een onvoldoende effectief of onveilig medicijn", zegt bestuurder Gerjoke Wilmink.

Ze maakt zich wel zorgen over de ongelijkheid in behandeling van de ziekte. "Naast de VS, Japan en China zijn ook landen als Turkije, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk niet gebonden aan uitspraken van het Europees Medicijnagentschap. Die ongelijkheid roept veel vragen op."

Er zijn in Nederland ongeveer 300.000 mensen met een vorm van dementie. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende oorzaak. De medicijnen die momenteel voorhanden zijn dienen enkel als symptoombestrijding. Er zijn op dit moment geen medicijnen die werkelijk van invloed zijn op het ziekteproces en dit vertragen of genezen. Bron: Alzheimer Nederland

