Cel voor tieners die man doodsloegen met stoeptegel

De rechtbank in Amsterdam heeft twee jongens van 14 en 16 jaar oud veroordeeld tot een jaar jeugddetentie en jeugd-tbs wegens de gewelddadige dood van een 42-jarige man in Amsterdam-Noord. Dat zijn de maximale straffen die de jongens opgelegd konden krijgen en ze zijn gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

Het slachtoffer was een 42-jarige vrachtwagenchauffeur en vader van vier kinderen. Hij werd vorig jaar in de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 augustus zwaargewond gevonden op het NDSM-plein. De twee jongens hadden onder meer een stoeptegel van 17 kilo op zijn hoofd laten vallen. Ook sloegen ze hem met stenen.

Een paar dagen later overleed de man in het ziekenhuis. In het vonnis staat dat de jongens de man opzettelijk van het leven hebben beroofd. "Dit zinloze geweld was enkel voor eigen vermaak."