Limburgse wandelpaden verregend: 'Levensgevaarlijk'

De Heuvelland4daagse in Zuid-Limburg begint op 8 augustus. Aan het wandelevenement doen zo'n 6000 mensen mee. Op verschillende plekken op de route zijn gaten en diepe geulen ontstaan. "Hier moet je niet met 20 of 30 man gaan wandelen, want dat is gewoon levensgevaarlijk", zegt Frits Mullenders van de organisatie tegen L1 Nieuws.