In samenwerking met RTV Utrecht NOS Nieuws • vandaag, 20:57 Provincie Utrecht wil vergunning voor inzet paintballs tegen wolven

Na meerdere incidenten met een wolf op de Utrechtse Heuvelrug onderzoekt de provincie wat er te doen is tegen het dier. Gedeputeerde Mirjam Sterk (Natuur) laat in een memo aan Provinciale Staten weten dat er een vergunningsaanvraag in behandeling is voor het vangen en monitoren van de wolf. De vergunning zou ook de mogelijkheid geven het dier "zo nodig" te beschieten met paintballs.

De aanvraag gaat over een alleenstaande wolf die zich heeft gevestigd in het natuurgebied. De wolf kwam de afgelopen maanden meermaals dichtbij mensen, maar is niet verantwoordelijk voor de incidenten met een hond en een meisje eerder deze maand. Toen ging het om een wolvenpaar met welpen.

Meer vergunningsaanvragen

Dat paar is ook gevestigd op de Heuvelrug. Voor die dieren is ook een vergunningsaanvraag in voorbereiding "voor het geval deskundigen oordelen dat zij ook probleemgedrag vertonen", schrijft Sterk in de memo. De provincie onderzoekt daarnaast de mogelijkheden om wolven te kunnen afschieten in het geval de situatie escaleert. Maar "van die situatie is op dit moment geen sprake", aldus de provincie.

Een hond werd op 6 juli aangevallen door een wolf en op 16 juli zou een meisje kort gebeten zijn door een wolf.

Na deze incidenten besloot de burgemeester van Leusden met een noodbevel het gebied van landgoed Den Treek, bij Leusden, gedeeltelijk af te sluiten voor bezoekers. Voor de rest van de Utrechtse Heuvelrug geldt het advies om het natuurgebied te mijden.

NOS Het afgesloten gebied

Naast het indienen van vergunningsaanvragen heeft de provincie onlangs ook een wolvenconsulent aangesteld, die dierhouders kan adviseren over beschermende maatregelen tegen de wolf.

Sterk bekijkt ook of er een wolvencommissie moet komen, bestaande uit vertegenwoordigers van de veehouderij, terreineigenaren, faunabeheer en gemeenten. Ze wil eind augustus informatiebijeenkomsten voor betrokkenen organiseren.