Werkende ouders betalen vanaf 2026 meer voor kinderopvang

Het nieuwe kabinet wil werkende ouders met kinderen in 2026 weer een hogere bijdrage laten betalen voor de kinderopvang. Daarmee zou ruim 250 miljoen bespaard kunnen worden.

BBB, PVV, VVD en NSC schreven er al over in het hoofdlijnenakkoord en vandaag ging de internetconsultatie over het plan van start. Dat betekent dat het kabinet verder wil met de plannen.