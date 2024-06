Kabinet wil kinderopvangtoeslag verhogen voor meeste ouders

Het kabinet heeft 429 miljoen euro voor het plan uitgetrokken. De Eerste en Tweede Kamer moeten er nog wel mee instemmen. De definitieve toeslagen worden dan in oktober bekend.

Uurprijs niet geheel mee met inflatie

Bij de vaststelling van de toeslag speelt ook nog het uurtarief dat ouders betalen een grote rol. Voor 2025 is het maximale tarief waarvoor ouders toeslag krijgen op 10,71 euro gezet. Maar bij veel kinderopvangorganisaties zal het daadwerkelijke uurtarief een stuk hoger liggen. Het bedrag erboven moeten ouders geheel zelf bijleggen.

In hoeverre ouders er dus volgend jaar echt op vooruitgaan, wordt pas eind dit jaar duidelijk: dan maken kinderopvangorganisaties hun nieuwe uurtarieven bekend.

"Ernstig bezwaar"

Ook de nieuwe coalitie wil aan de maximale uurtarieven sleutelen. In het hoofdlijnenakkoord is afgesproken om in 2026 het tarief helemaal niet te indexeren, om zo de begroting rond te krijgen.