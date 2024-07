Uurtarief kinderopvangtoeslag in 2026 bevroren, lage inkomens iets duurder uit

Het kabinet wil in 2026 de maximum uurtarieven voor kinderopvangtoeslag eenmalig niet indexeren. Daarmee zou ruim 250 miljoen bespaard kunnen worden. Tegelijkertijd wordt het percentage van de kosten die worden vergoed geleidelijk verhoogd. Dat betekent waarschijnlijk dat ouders met een laag inkomen die nu al relatief dure opvang hebben meer zullen gaan betalen. Maar voor de meeste gezinnen zal de kinderopvang iets betaalbaarder worden, schrijft het ministerie.

BBB, PVV, VVD en NSC schreven er al over in het hoofdlijnenakkoord en vandaag ging de zogeheten internetconsultatie over het plan van start. Dat betekent dat het kabinet verder wil met de plannen.