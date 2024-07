Scholz wil opnieuw bondskanselier worden, maar dat wordt nog een 'enorme opgave'

Correspondent Charlotte Waaijers:

"Belangrijker dan de vraag of Scholz zelf verder wil, is de vraag of zijn partij dat ook ziet zitten. En die heeft zich daar nog niet over uitgelaten, en heeft daar ook nog even de tijd voor.

Vaak levert een zittende regeringsleider diens partij een 'Amtsbonus' op. Maar omdat

Scholz een zeer onpopulaire kanselier is, komt de vraag in Duitse media regelmatig voorbij of hij de partij niet juist stemmen kost. En volgens een recente peiling onder SPD-leden zelf wil maar een derde van hen dat hij opnieuw hun kandidaat wordt. Daarmee kan hij op evenveel steun rekenen als minister van Defensie Boris Pistorius, die ook breder in Duitsland juist populair is.

Toch scoort niet alleen Scholz, maar ook de partij slecht in de peilingen en moet ze naast de christendemocraten ook de AfD vooralsnog voor zich laten. Dus niet alleen voor Scholz, maar ook voor de SPD zal het de komende tijd een enorme opgave zijn om volgend jaar überhaupt nog aanspraak te maken op het bondskanselierschap."