Voor corruptie veroordeelde Democratische senator Menendez treedt terug

De Amerikaanse senator Bob Menendez heeft zijn functie neergelegd. Dat besluit nam hij, omdat hij is veroordeeld voor corruptie. In de Senaat werd dinsdag zijn ontslagbrief voorgelezen.

Menendez werd beschuldigd van omkoping. Samen met zijn vrouw zou hij in ruil voor informatie honderdduizenden dollars, goudstaven en een auto hebben ontvangen, onder meer van zakenlieden die banden hebben met de Egyptische overheid.

Er liep al een procedure om hem uit de Senaat te zetten. Ook had zijn Democratische Partij al een andere kandidaat naar voren geschoven voor de verkiezingen deze herfst. Menendez' termijn zou eigenlijk pas in januari aflopen. De gouverneur van zijn staat, New Jersey, kan voor de rest van de termijn een opvolger aanwijzen.