NOS Wielrennen • vandaag, 18:46 Tourwinnaar Pogacar in Surhuisterveen: 'Ben mentaal uitgeput, wil relaxen, naar het strand'

1:29 Pogacar brengt 'stukje Tour' naar Surhuisterveen: 'Hoop op veel blije gezichten'

Geen Olympische Spelen, wel de Profronde van Surhuisterveen voor Tadej Pogacar op dinsdagavond. Hij slaat de Spelen over 'vanwege vermoeidheid'. Zijn verloofde Urska Zigart, de beste Sloveense wielrenster, mag op haar beurt niet naar de Spelen. "Nu kunnen we samen op vakantie...", aldus Pogacar tegen de NOS.

Zondag verpulverde Pogacar zijn concurrenten nog in de afsluitende tijdrit van de Tour de France. De dag daarvoor won hij met overmacht de laatste bergetappe. Hoe anders is dat dan een jaar eerder, toen hij in één etappe bijna zes minuten verloor en de fameuze woorden 'I'm gone, I'm dead' uit zijn mond kwamen.

Zichtbaar kapot sloot hij die Tour de France af als tweede. Twee weken later reed hij podium op het WK in Glasgow. Had hij nu niet zijn goede vorm door kunnen trekken naar de Olympische Spelen voor een soortgelijk kunstje?

"Nee. Het klopt dat ik vorig jaar heel moe was na de Tour de France, maar toen was mijn voorbereiding heel anders. Nu heb ik er èn de Giro, èn de Tour opzitten. Ik ben mentaal uitgeput en ik wil relaxen. Vorig jaar deed ik dat niet na de Tour, trok ik mijn vorm door, en kon ik na het WK niet meer genieten van het fietsen. Ik reed overigens ook een heel slecht WK tijdrijden een paar dagen na de wegwedstrijd. Ik was helemaal kapot en voelde me twee maanden slecht. Dat wil ik nooit meer."

Ik voelde me vorig jaar twee maanden slecht na de WK Tadej Pogacar

De vorm doortrekken naar de Olympische Spelen was fysiek waarschijnlijk wel mogelijk, zegt Pogacar. "Dan had ik alleen waarschijnlijk een zelfde scenario gekregen als een jaar geleden. Dan had ik me misschien niet optimaal kunnen voorbereiden op het WK in september."

Pogacar 'wil WK winnen'

Want dat WK is overduidelijk het volgende doel voor Pogacar. "Daar wil ik winnen. Ik was tijdens de Tour de France in topvorm en eind september wil ik weer dezelfde conditie hebben als afgelopen maand. Daar is ook rust voor nodig."

Het WK vindt plaats in Zürich op een, in tegenstelling tot de Olympische Spelen in Parijs, parcours dat op het lijf van Pogacar geschreven is. "En dus ga ik nu in augustus een keer op vakantie naar het strand, dat is voor het eerst in tijden!"

Rol van verloofde Zigart

De Tourwinnaar hoeft niet alleen op vakantie, zijn verloofde Urska Zigart gaat immers ook niet naar Parijs. Voor haar was het niet haar eigen keuze, de bondscoach liet haar thuis voor twee rensters met minder goede prestaties in de afgelopen jaren.

1:51 Pogacar niet naar Spelen: 'Heeft niet geholpen dat mijn vriendin niet is geselecteerd'

Zigart zelf gaf op sociale media aan 'geen woorden' te hebben voor haar niet-selectie. Pogacar kiest volledig de kant van zijn verloofde. "Zij had een plek helemaal verdiend... maar goed, nu gaan we samen op vakantie."

Op de Sloveense kampioenschappen reed Zigart haar geselecteerde landgenoten nog allemaal op minuten achterstand. Zowel in de tijdrit als in de rit in lijn. Een van hen rijdt bij de ploeg waar de bondscoach trainer is, waardoor al meermaals belangenverstrengeling is geopperd.

Toch verzekerde Pogacar dat de niet-selectie van Zigart geen rol speelde in zijn besluit om de Spelen over te slaan. "Het gaat echt primair om de vermoeidheid en het voorkomen van een dal dat vergelijkbaar is als dat waar ik vorig jaar in terecht kwam."