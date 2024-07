ANP Een advertentie voor plantaardige Blue Band-roomboter in Rotterdam

NOS Nieuws • vandaag, 18:07 • Aangepast vandaag, 20:09 Plantaardige boter mag geen Roombeter heten, want room verwijst ook naar zuivel

Boterbedrijf Upfield mag zijn plantaardige boter geen Roombeter noemen. Dat heeft de rechter bepaald. Volgens Europese regelgeving mogen woorden als melk, kaas of boter alleen gebruikt worden voor zuivelproducten, en dus niet voor veganistische alternatieven voor zuivelproducten. Eerder sneuvelde om die reden ook de term havermelk.

Het Nederlandse Upfield, een afsplitsing van Unilever, bracht vorig jaar de plantaardige variant van roomboter onder de naam Roombeter op de markt. Zonder het woord boter dus. Alleen het woord 'room' valt ook onder de Europese regels, oordeelt de rechter in een zaak die was aangespannen door de Nederlandse Zuivel Organisatie.

"Upfield mag met haar nieuwe product zo fel als zij wil concurreren met roomboter", schrijft de rechter. Het bedrijf mag het een alternatief voor roomboter noemen op de verpakking of het product promoten als beter dan roomboter. "Zij mag alleen niet de benaming 'room' gebruiken in de naam van het product, want dat is in strijd met de Europese regelgeving."

'Teleurstellend'

Upfield moet binnen drie maanden stoppen met het op de markt brengen van het product. De naam zal op die manier uit de supermarkt verdwijnen.

Het bedrijf zal gehoor geven aan de uitspraak, maar noemt het vonnis wel teleurstellend. "Wij vinden dat consumenten tegenwoordig goed geïnformeerd zijn en altijd goed in staat zijn gesteld om de plantaardige aard van 'Blue Band Roombeter' te herkennen."

Plantaardige plakken

De strijd om etensnamen veranderde al meerdere termen in de supermarkt. Zo veranderde havermelk in haverdrink en liggen plakken veganistische kaas nu in de koeling als plantaardige plakken.

Eerder was er ook onenigheid over de namen van vleesvervangers. In 2017 moest De Vegetarische Slager van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een groot aantal productnamen veranderen. Het ging bijvoorbeeld om 'kipstuckjes' en 'gerookte speckjes', die daarna als 'vegetarische kipstuckjes' en 'vegan gerookte speckjes' in de winkel kwamen te liggen.