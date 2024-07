Voormalig Ferrari-teambaas Binotto krijgt leiding over Formule 1-project Audi

Mattia Binotto krijgt vanaf 1 augustus de leiding over het Formule 1-project van Audi. De 54-jarige Italiaan was eerder onder meer teambaas bij Ferrari, waar hij eind 2022 naar de uitgang werd geforceerd .

"Ik ben blij dat we Mattia Binotto hebben kunnen strikken voor ons ambitieuze Formule 1-project", zei Gernot Döllner, voorzitter van de Raad van Bestuur van Audi AG. "Met zijn geweldige ervaring uit meer dan 25 jaar Formule 1 zal hij zeker een beslissende bijdrage leveren."

Audi stapt in 2026 in de Formule 1 en neemt daarbij de Zwitserse renstal Sauber volledig over. De komst van de 54-jarige Binotto maakt deel uit van een herinrichting van de structuur van de renstal. Gelijktijdig wordt namelijk ook het vertrek gemeld van beleidsbepalers Andreas Seid.