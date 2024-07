ANP Loran de Munck

NOS Sport • vandaag, 06:00 Turner De Munck krijgt vleugels dankzij BBQ bij Zonderland: 'Geeft vertrouwen'

Als turner Loran de Munck deze zomer een medaille pakt op de Olympische Spelen, dan komt dat mede door de barbecue bij voormalig topturner Epke Zonderland. De Munck was aanwezig en kreeg tips van de man die op de Spelen in Londen (2012) goud pakte.

"Maak het niet te groot. Geniet ervan, maar houd het klein. Dan komt het goed", is het recept dat Zonderland doorgaf aan de De Munck. "Dit geeft mij wel vertrouwen", zegt hij vanuit de sporthal in Parijs.

De Munck geldt deze Spelen bij de mannen als de vaandeldrager van de Nederlandse turnequipe. Ook Epke Zonderland was meerdere keren het boegbeeld van de ploeg. En niet altijd met succes. In Rio de Janeiro (2016) viel Zonderland in de finale van de rekstok. Weg medaille.

"Hij heeft ook wat momenten gehad waarop het niet lukte. Ik was benieuwd hoe hij omging met die tegenslagen", vertelt De Munck.

1:46 BBQ bij Zonderland moet De Munck succes bezorgen op Spelen: 'Geeft vertrouwen'

Voor de 25-jarige worden het zijn eerste Olympische Spelen. "Dit betekent veel voor mij", zegt De Munck. "Echt bizar om hier te staan."

De in Haarlem geboren De Munck komt uit op het onderdeel voltige, een van de zwaarste onderdelen. Bij voltige moet de turner oefeningen uitvoeren op het toestel 'paard'.

De spanning belemmert De Munck nog niet. "Ik heb tot nu toe alles onder controle." Al was er na het betreden van het olympisch dorp wel sprake van een "wauw-effect". "Maar als je dan weer in de bus zit en hier in de trainingszaal bent, dan voelt het als een normaal WK. Dat heb ik al een aantal keer meegemaakt, dus ik kan nu nog de kalmte bewaren."

Nederlandste turnequipe Mannen: Casimir Schmidt

Loran de Munck

Frank Rijken

Jermain Grünberg

Martijn de Veer Vrouwen: Vera van Pol

Sanna Veerman

Naomi Visser

Lieke Wevers

Sanne Wevers

De Munck is ook op EK's in actie gekomen. En daar maakte hij indruk met zilveren medailles. Eerst in München (2022) en dit jaar in Rimini. Hierdoor werden de Spelen volgens hem een "reëel doel". En dan is hij ook nog eens de man waar de ogen op gericht zijn. "Zo langzamerhand gebeurt dat gewoon, je hebt dat niet echt door. Het voelt wel goed."

Op de BBQ , waarvoor alle turners en stafleden werden uitgenodigd, genoot De Munck overigens niet alleen van het gesprek met Zonderland. Ook de zaken die op de Green Egg lagen, bevielen hem goed. "Heel veel vlees, groente, vis. Alles erop en eraan."