Kabinet wil dat Wopke Hoekstra Eurocommissaris blijft voor Nederland

Hoekstra werd in augustus vorig jaar voorgedragen als Eurocommissaris voor klimaat nadat Frans Timmermans, in Brussel de eerste vicevoorzitter van de Commissie, terugkeerde in de Nederlandse politiek. Timmermans werd fractievoorzitter voor GroenLinks/PvdA. Hoekstra was op dat moment nog namens het CDA minister van Buitenlandse Zaken.