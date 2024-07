Mannen vrij die vastzaten om verdronken man Giesbeek: 'Misdrijf uitgesloten'

De twee mannen die vrijdag werden opgepakt nadat een 27-jarige man verdronk in recreatiegebied Rhederlaag in Giesbeek, zijn weer vrijgelaten. Volgens de politie wordt een misdrijf inmiddels uitgesloten.

Vrijdagavond kwam er een melding binnen over een vermiste man in een recreatieplas in Giesbeek. Duikers van de brandweer haalden de drenkeling uit het water, maar hulp mocht niet meer baten. De 27-jarige man uit Polen overleed ter plaatse.

"We willen na een overlijden altijd onderzoeken of er sprake is van een misdrijf of een ongeval en we hebben maar één kans om dat goed te doen", zegt een woordvoerder van de politie. "Op dat moment zijn de mannen aangehouden, omdat ze er mogelijk iets mee te maken hadden. Nu blijkt uit onderzoek dat het om een ongeval gaat", aldus de woordvoerder.