NOS Nieuws • vandaag, 21:38 • Aangepast vandaag, 21:44 Man verdronken in IJssel, ook zwemmers in zorgelijke toestand uit water gehaald

Op verschillende plekken in Nederland zijn vandaag mensen op het water in de problemen gekomen. Zeker een zwemmer is verdronken.

In Kampen zagen omstanders hoe een man kopje onder ging rond 15.15 uur, meldt RTV Oost. Hulpdiensten zetten meerdere duikteams in. Ook hielp er een politiehelikopter mee met de zoektocht.

Uiteindelijk werd de man snel gelokaliseerd en boven water gebracht. Hulpdiensten probeerden de man te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Drenkeling in kritieke toestand

Bij het Friese zwemstrand in Smalle Ee zochten hulpdiensten naar een vermist persoon, mogelijk een kind, meldt Omrop Fryslân. De drenkeling is uiteindelijk in kritieke toestand gevonden en naar het ziekenhuis gebracht.

Vanwege de vermissing waren er brandweerkorpsen van Oudega, Burgum, Grou, Drachten, Jubbega en Beetsterzwaag opgeroepen. De regionale omroep schrijft dat het strandje was ontruimd. Verder was er een traumahelikopter ter plaatse, net als duikteams uit Leeuwarden en Groningen en de reddingsbrigade uit Drachten.

In Groningen kwamen hulpdiensten in actie bij het Hoornsemeer. Ook daar is een persoon uit het water gehaald. RTV Noord schrijft dat het niet duidelijk is hoe het met die persoon gaat, maar dat ook diegene per ambulance naar het ziekenhuis moest.

Ook in de Nederrijn bij Wageningen was iemand te water geraakt. Na een half uur werd hij volgens Omroep Gelderland gevonden en in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis gebracht.