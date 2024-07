A1 bij Hengelo en A35 bij Enschede weer vrijgegeven na wateroverlast

Zo was de ingang van de spoedeisende hulp (SEH) van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem ondergelopen. Vanwege de wateroverlast was de SEH enkele uren afgesloten. Rond 23.00 uur was de spoedeisende hulp weer open. Elders in de stad stortte het dak van een bedrijfspand in. Volgens Omroep Gelderland bezweek het dak onder het gewicht van het vele regenwater.