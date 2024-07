Zwemmer (14) die in problemen kwam bij Drachten alsnog overleden

De drenkeling die gisteren gevonden werd bij een zwemstrand in Smalle Ee in Friesland is overleden. Dat meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan het lokale nieuwsmedium WâldNet.

De zwemmer was een 14-jarige Somalische jongen die woonde in een noodopvang in Drachten. "Er is direct nazorg geregeld voor het hele gezin en ook voor de bewoners op de locatie", zegt de woordvoerder.