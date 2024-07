Israël roept eerste ultraorthodoxe joden op voor dienstplicht

Uitzondering voor ultraorthodoxe joden

De ultraorthodoxe joden, ook wel charedim genoemd, vormen een in zichzelf gekeerde gemeenschap die in sommige opzichten buiten de rest van de Israëlische samenleving staat. Ze leven volgens strenge religieuze voorschriften en houden zich bezig met gebed en studie van de Thora.

Vanaf de stichting van de staat Israël in 1948 hoefden de charedim niet het leger in, zodat zij zich konden richten op het herstel van religieuze instituten die in de Holocaust waren vernietigd. In 1948 vormden de ultraorthodoxen nog geen 3 procent van de bevolking. Inmiddels maakt de gemeenschap zo'n 15 procent uit van de Israëlische bevolking en is het de snelst groeiende bevolkingsgroep.

Het Hooggerechtshof bepaalde in de afgelopen jaren al meermaals dat selectieve dienstplicht in strijd is met de wet. Van een daadwerkelijke afschaffing van de vrijstelling kwam het echter nooit, mede door verzet van religieuze partijen. Door de oorlog in Gaza is die uitzondering onder druk komen te staan.