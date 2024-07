Israël valt Houthi-havenstad aan, 'wraak voor dode in Tel Aviv'

Zender Al-Masirah zegt dat Israël hevige luchtaanvallen uitvoerde die waren gericht op olie- en dieselopslaglocaties. Ook de elektriciteitscentrale van de stad aan de Rode Zee zou doelwit zijn geweest. Op door de Houthi's verspreidde beelden is een enorme vuurzee te zien in de haven.

Het Israëlische leger zegt dat straaljagers militaire doelen van de Houthi's in het havengebied hebben geraakt. Volgens minister van Defensie Gallant heeft Israël de Houthi's aangevallen om een boodschap te sturen, nadat zij een Israëliër hadden gedood in Tel Aviv. "Het vuur dat momenteel in Hodeida brandt, is overal in het Midden-Oosten te zien en de betekenis is duidelijk."