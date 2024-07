NOS Wielrennen • vandaag, 19:51 Kelderman was hard op weg naar grootse zege in Tour: 'Maar ik kwam mezelf tegen'

Wilco Kelderman was aan het zwoegen, aan het zweten, maar vooral heel erg hard aan het rijden vandaag. Door zijn harde werk kwam de 33-jarige wielrenner uit Barneveld dicht bij een etappezege in de Tour, maar het zat er uiteindelijk net niet in. "Het was gewoon op", zei Kelderman na afloop.

De renner van Visma-Lease a Bike had na vijftien kilometer fietsen al genoeg gezien. "Ik had best goede benen in het begin." Dus besloot Kelderman eropuit te trekken. "En dan zien we wel waar het schip strandt."

Dat schip strandde uiteindelijk op elf kilometer van de streep. Kelderman moest zijn medevluchters Enric Mas en Richard Carapaz laten gaan en daarnaast zag hij de groep met klassementsmannen, onder leiding van Soudal Quick-Step, toch weer dichterbij komen en meestrijden om de zege.

"Ik was een beetje leeg aan het einde en ik kwam mezelf wel tegen. Ik had gisteren natuurlijk ook een flinke inspanning geleverd (Kelderman trok toen ook al ten aanval en eindigde als negende), het was gewoon op. Daarnaast waren ze in de achtervolgende groep ook sterk en wilde Quick-Step er nog echt voor gaan. Dat is jammer."

Geen eerste zege op hoogste niveau

Daardoor ging er een streep door de etappewinst. En dat is zuur voor Kelderman, die nog nooit een wedstrijd won op World Tour-niveau. Dat het een moeilijk verhaal ging worden, merkte hij al onderweg.

"Er was niet echt een samenwerking in de groep en ik kreeg niet het idee dat ze er echt voor wilden gaan. Daardoor waren er veel tempowisselingen en daar houd ik niet zo van."

Zijn teammanager, Merijn Zeeman, baalde vooral voor zijn pupil. "Het was zo mooi geweest als Wilco een rit in een grote ronde had kunnen winnen, dat had ik geweldig gevonden. Hij reed een geweldige rit."

Dat weet Kelderman zelf ook. Als hij wat meer afstand neemt, kan de man met de goede klimmersbenen ook genieten van zijn optreden.

"Het was supermooi om twee dagen in de aanval te rijden in de Tour de France. Je moet daar de benen voor hebben, maar ik had echt een goed gevoel. Dat ik dit nog in de derde week kan, betekent dat ik in vorm ben. Ik denk dat we kunnen zeggen dat we als team hebben gevochten voor wat we waard waren, ik ben er trots op hoe wij in deze Tour hebben gereden."