AFP Vreugde bij Femke Bol

NOS Sport • vandaag, 15:18 Bol in uitstekende vorm naar Parijs: eenvoudige zege bij laatste test in Diamond League

Femke Bol heeft bij haar laatste test voor de Olympische Spelen nog maar eens bewezen dat ze in uitstekende vorm verkeert. Bij haar tweede race in de Diamond League dit seizoen was de wereldkampioene ook in Londen veruit de snelste op de 400 meter horden.

"Het is ongekend", verwees Bol na afloop naar het publiek. In Oost-Londen zaten 58.000 toeschouwers op de tribune. "Dit is een droom die uitkomt, dit is echt geweldig."

Dat het kort voor de Spelen wel goed zit met de vorm, liet Bol een week geleden ook al zien in La Chaux-de-Fonds, waar ze met 50,95 haar Europees record verbeterde. In Londen was ze met 51,30 minder snel, maar had ze wel een ruime voorsprong op belangrijke concurrenten als Shamier Little, Rushell Clayton en Andrenette Knight.

Cathelijn Peeters kwam na 54,59 als zesde over de finish.

Grootste concurrent afwezig

Bol kon zich in Londen niet meten met haar grootste concurrent voor de olympische titel in Parijs, Sydney McLaughlin-Levrone. De Amerikaanse houdster van het wereldrecord op de 400 meter horden loopt weinig wedstrijden en was niet aanwezig.

AFP Femke Bol in actie in Londen