PSV boekt volwassen oefenzege op Paderborn, Lang maakt fitte indruk

PSV heeft zaterdagmiddag een eenvoudige oefenzege geboekt op SC Paderborn. In 70 speelminuten op het warme trainingscomplex van de Duitsers werd het 1-2 door doelpunten van Luuk de Jong en Guus Til.

Trainer Peter Bosz koos voor dit eerste oefenduel van de dag voor een sterke opstelling, bestaande uit spelers die vorig seizoen regelmatig een basisplaats hadden. Opvallende namen in de startopstelling waren aanwinst Ryan Flamingo (overgekomen van FC Utrecht), talent Tygo Land en vleugelaanvaller Noa Lang.

Lang kampte maanden met blessureleed maar is nu op de weg terug. Hij zou alleen de eerste dertig minuten spelen tegen Paderborn, maar kon uiteindelijk de hele eerste helft volmaken. Hij oogde fit en was regelmatig dreigend met dribbels en schoten.

Aan PSV-zijde maakte Til een sterke indruk: hij speelde bij vrijwel alle aanvallen een belangrijke rol. De openingsgoal van De Jong was een rebound uit een knap schot van Til, terwijl de middenvelder in de tweede helft zelf scoorde. Oog in oog met doelman Boevink schoof hij de bal geroutineerd binnen.