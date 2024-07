ANP Reizigers bij de incheckbalies op Schiphol, gisteren

NOS Nieuws • vandaag, 12:48 Tiental vluchten geschrapt, meeste problemen storing voorbij

Reizigers op Schiphol kunnen ook vandaag nog last hebben van vertragingen en annuleringen als gevolg van de wereldwijde computerstoring van gisteren. Op Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport loopt alles weer volgens plan.

Gisterochtend veroorzaakte een software-update van computerbeveiligingsbedrijf Crowdstrike wereldwijd storingen. Computers konden niet worden opgestart en dat leidde op luchthavens tot problemen. In Nederland werden ook een paar kleinere ziekenhuizen en terminals in de Rotterdamse haven getroffen. Crowdstrike onderzoekt nog wat er is misgegaan.

Bij KLM op Schiphol is vandaag een tiental vluchten geannuleerd, zegt een woordvoerder. Mogelijk loopt dat aantal in de loop van de dag nog op. Het zijn in alle gevallen vluchten binnen Europa. Ook moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen.

Geen cruise, maar de camping

"Ik zou vanmorgen gaan vliegen", zegt een man bij de servicebalie van KLM in vertrekhal 2. "Gisteravond om 21.00 uur hoorde ik dat het niet doorging en dat ik omgeboekt zou worden." De vlucht naar Milaan vertrekt komende dinsdag. Maar dat is te laat, zegt zijn vrouw. "We moeten over een paar uur op een cruiseschip zitten in Italië, maar dat gaat 'm niet worden."

"Gewoon pet", zegt de man. "Je wordt gewoon aan je lot overgelaten." De cruise heeft hij uit zijn hoofd gezet. "Ik ga lekker bij ons in het dorp op de camping zitten."

De twee zeggen dat de servicebalie van KLM vanochtend op een gegeven moment werd gesloten. Ook een aantal internationale reizigers klaagt over de gebrekkige service.

Langs de rijen

KLM weerspreekt dat de balie dicht is geweest. "Wel is de werkwijze vanmorgen veranderd, waarbij KLM-collega's langs de rij zijn gegaan of passagiers ook op een andere manier geholpen konden worden. Dat is om te voorkomen dat mensen lang staan te wachten en er dan achter komen dat ze bijvoorbeeld online iets hadden kunnen doen."

Voor de luchtvaartmaatschappij is het een van de drukste weekenden van het jaar: er worden zo'n 750 uitgaande en inkomende vluchten afgewerkt.

Gisteren moest de vliegmaatschappij vanwege de storing 155 vluchten annuleren. Bij KLM is voor 90 procent van de reizigers een alternatief gevonden, bijvoorbeeld door ze om te boeken.

Voor deze reizigers op Schiphol begon de vakantie gisteren met pech:

Een deel van de reizigers die gisteren niet konden vliegen heeft een hotel moeten zoeken. Normaal wordt dat door de luchtvaartmaatschappij geregeld, maar dat is volgens KLM door de zomerpiek niet mogelijk. "De hotels waar we mee samenwerken zitten vol. Klanten hebben een bericht gekregen dat ze zelf een hotel konden regelen en het bij ons mogen declareren."

Bij Transavia zijn vandaag geen annuleringen als gevolg van de storing. "We hebben wel hier en daar wat vertragingen", zegt een woordvoerder. Het bedrijf is ook nog druk bezig om iedereen op de plaats van bestemming te krijgen. Ook hier geldt dat reizigers die noodgedwongen een hotel moesten boeken het bonnetje kunnen bewaren. "Behalve als je de bruidssuite hebt geboekt."

Geen oesters

Dat wordt beaamd door directeur Paul Vaneker van EUclaim, een organisatie die zich bezighoudt met het terugvragen van geld bij luchtvaartmaatschappijen. Normaal gesproken kunnen reizigers van een vertraagde vlucht daarvoor compensatie krijgen van de vliegmaatschappij. In dit geval geldt dat niet, zegt Vaneker, omdat er sprake is van overmacht.

"Luchtvaartmaatschappijen moeten wel extra gemaakte kosten betalen", zegt Vaneker. "Zoals een hotelovernachting, vervangend vervoer of als je je auto langer op Schiphol moest staan omdat je vlucht was vertraagd." Dat moet allemaal wel redelijk zijn. "Geen champagne met oesters, wel een hamburger met een colaatje."

Vaneker adviseert reizigers om het bonnetje te bewaren en er een foto van te maken. "Op het bonnetje moeten drie dingen staan: wat je hebt gekocht, wanneer en bij wie. En mijn tip is om bij een discussie de rechtsbijstandverzekering te raadplegen."

Haven in gebruik

In de haven van Rotterdam werden twee terminals van het bedrijf ECT getroffen door de storing. Daardoor konden schepen die aan de kade lagen niet worden afgehandeld. De terminals waren aan het begin van de avond weer volledig in gebruik.

Een woordvoerder van ECT verwacht dat het nog een aantal dagen gaat duren voor de achterstanden zijn ingelopen. Helemaal uniek is de situatie niet, zegt hij. "We hebben bijvoorbeeld ook wel eens te maken met vertragingen door stormen."