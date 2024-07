ANP Willem-Alexander bij de laatste viering van Koningsdag in Emmen

NOS Nieuws • vandaag, 09:25 • Aangepast vandaag, 10:47 Koningsdag volgend jaar in Doetinchem, vanwege zondagsrust op 26 april

Koning Willem-Alexander viert Koningsdag volgend jaar in Doetinchem. Hij wordt samen met leden van zijn gezin en familie op 26 april 2025 ontvangen in de gemeente in het oosten van Gelderland.

De koning is jarig op 27 april, maar omdat die dag komend jaar op een zondag valt, zijn de festiviteiten een dag eerder.

Hoe het programma eruitziet, is nog niet duidelijk. Dat wordt later bekend.

De gemeente is blij met het nieuws. "De vlag kan uit."

Dit jaar vierde de koninklijke familie Koningsdag in de Drentse gemeente Emmen. In 2023 was het in Rotterdam.

Het is de tweede keer sinds hij koning is dat Willem-Alexander zijn verjaardag vanwege de zondagsrust niet op de eigenlijke dag viert. De eerste keer was in 2014, het jaar na zijn inhuldiging.

Kijk hier naar Koningsdag in Emmen, dit jaar:

3:16 Zo zag Koningsdag in Emmen eruit