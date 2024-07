NAM verkoopt gasvelden in Noordzee, 'geen hoofdprijs'

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) verkoopt haar offshore belangen aan het Canadese Tenaz Energy. Het gaat om bijna alle activiteit van de NAM op zee, waaronder de gasvelden en pijpleidingen. De NAM krijgt hier 165 miljoen euro voor. "Het is geen hoofdprijs," zegt René Peters van onderzoeksinstituut TNO. De NAM zelf wil niks zeggen over de transactie.

Alleen de gaswinning bij Ameland blijft in bezit van de NAM, dat steeds kleiner wordt nu de gaswinning uit het Groningenveld definitief gestopt is. De gasvelden in de Noordzee waren zestig jaar in het bezit van het bedrijf.